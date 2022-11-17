美光科技（Micron Technology）周三宣布，由於需求低迷，美光正努力去化過剩的庫存，因此將減少記憶體晶片供應，並將進一步縮減資本支出計畫。

受此消息打擊，美光周三大跌6.70%，收在58.87美元

在通膨升至數十年高點之際，美光是今年早些時候第一家就個人電腦和智慧手機需求下滑拉響警報的主要晶片製造商。

晶片廠和電子公司長期為供應緊缺所苦，也一直在為這場大流行病引爆的強勁需求會持續下去而做準備，但很快他們就發現自己的庫存已經爆滿。

這樣的陰霾已經擴散到整個半導體產業，從個人電子產品到數據中心再到工業領域，現在已經影響所有終端市場。今年以來，費城半導體指數已經下跌逾31%。

美光表示，為了大幅改善總庫存，有需要縮減DRAM晶片的位元供應（bit supply），而NAND的位元供應增長有需要較先前預期大幅調降。

該公司表示，DRAM和NAND晶圓投片（wafer start）將較第四財季（截至9月1日）減少約20%。明年的DRAM位元供應將較今年減少，而NAND明年的位元供應估將僅實現個位數百分比增長。

包括鎧俠、旺宏等全球主要記憶體晶片廠已陸續宣布減產。Wedbush Securities分析師Matt Bryson周三出具報告指出，普遍的削減供應和資本支出，通常代表記憶體產業的底部到了，這是一個很不錯的信號。但他也表示，需求在低谷的時間可能更久，恐將對整體科技業造成壓力。