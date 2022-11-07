智伸科拜汽車及醫療兩事業營業規模擴大，又有新台幣兌美元匯率貶值，匯兌收益挹注，7日董事會承認第三季財報，EPS達3.68元，年增幅44.31％，創單季新高；前三季EPS攀升至9.61元，不單改寫同期新高，也達去年度EPS為10.47元的9成。

智伸科7日也公布10月合併營收7.33億元，月增0.47％、年增3.12％，連續5個月營收成長。前十月合併營收高達77.39億元，年增5.53％，雙雙創同期新高。智伸科強調，儘管大陸十‧一長假、工作天數較少而影響出貨力道減緩，但醫療事業應用在腦部等外科微創手術相關關鍵零組件出貨增加，醫療事業部營收比重持續拉升，汽車事業部營運規模也逐步放大。

智伸科公布第三季合併營收23.77億元，年增12.37％，受惠汽車、醫療兩大事業部營運規模放大，加上新台幣匯率貶值，業外收入1.05億元挹注，稅後淨利4.23億元，EPS從去年同期2.55元增至3.68元，創同期新高。前三季合併營收70.05億元、年增5.79％，稅後淨利11.07億元、年成長19.42％，EPS從去年同期8.07元增加至9.61元、年增幅19.08％，改寫同期新高。

智伸科表示，2022年第三季汽車營收占比逾55％，其中汽車事業雖遭逢汽車傳統暑休產業淡季、車用晶片短缺等大環境負面因素的干擾，主要客戶穩健拉貨，第三季業績年增15.35％，加上醫療客戶積極拉升新品市場滲透率，帶動智伸科出貨暢旺，醫療事業第三季營收年增185％，抵銷運動及電子事業第三季營收受供應鏈庫存調整影響而比去年同期減緩的情況。

智伸科表示，智伸科對第四季營運，維持審慎樂觀看法。全球通貨膨脹、升息、俄烏戰爭等對總體經濟、車市消費景氣與供應鏈供貨穩定度都有負面影響。隨著第四季汽車產業步入傳統旺季，各品牌車廠陸續推出2023年多款新車款、改款車等問市，以期搶攻一波年終歲末及農曆年前的銷售旺季，有望帶動智伸科主要汽車客戶的汽車零組件需求增溫，俾助汽車營運重返以往成長動能。

此外，智伸科醫療客戶的新產品的出貨持續攀升，有機會助智伸科醫療事業營收比重從目前12.82％持續拉高，由於醫療零件新產品優於平均毛利率水準，可提升智伸科今年整體毛利率及獲利。