網通廠榮昌(3684)今年營運穩定成長，法人圈看好有上看6元的實力，相較去年大幅度成長，展望後續，執行長洪建文表示，榮昌後續三大成長動能已經到位，包括天線、工業IoT以及美國大規模的基建商機，看好在後疫情時代，網通建設的升級浪潮已成為不可逆趨勢。

榮昌手握美系一線網路設備大廠訂單，出貨WiFi 6、WiFi 6E天線模組，該美系客戶出貨在2020~2021成長高達70%，占比榮昌非常高，今年至今也成長30%，也由於該美系客戶在該產業具有領導地位，客戶執行力很強，可以即時調整，降低缺料衝擊，故在去年全球網通全面缺料之際，榮昌2021年營運持續維持高成長。法人樂觀預估，榮昌今年截至目前為止，稅前營業淨利率達18%，故2022年全年EPS有機會挑戰6元大關，相較2021年的3.5元大幅成長，且隨著未來幾年營運持續穩定成長，2025年的EPS有挑戰1個股本的實力。

執行長洪健文談到，榮昌規劃的後續三大成長動能，首先，天線產品的布局完整，後續在台灣也將再引進第兩座天線實驗室，目前占比營收50%，為榮昌基礎穩定的營收貢獻；第二、工業IoT，包括最終段組裝、測試、包裝平台建立；第三、即美國新基建商機，榮昌與和當地新創公司合作，具有專案能見度長以及高毛利率的優勢，且在宏觀經濟逆風下，政府更會積極投入基礎建設。

洪健文進一步表示，天線、工業IoT等模組占比營收總和約70%，與美國當地新創公司合作的新基建約占比30%，這對榮昌來說是一個非常健康的組合。

WFH(居家辦公)成為疫後工作新常態，使得網通產業成為本波景氣修正下的避風港，榮昌今年營運成長動能強勁，去年單月營收破億元的月份有4個月，今年有機會增加到6個月，未來也會呈現逐年增加的態勢。