鴻海(2317)董事長劉揚偉今（14）日應邀出席於印尼峇里島舉行的G20系列活動B20峰會，發表「運用創新力量，創造未來經濟成長」專題演講。他指出，分享、合作、共榮為促進經濟成長的3大關鍵要素，而台灣則是最值得信賴的合作夥伴。

劉揚偉表示，氣候變遷災難、新冠疫情、地緣政治衝突及主要國家間的科技競爭等，均對產業造成深遠影響。產業創新為領導經濟合理成長之路，分享、合作、共榮則是促進的3大關鍵要素。

劉揚偉指出，在人口稠密國家的人民，希望培養技能來增加收入、提高生活水準。鴻海作為先進者，持續進軍新經濟體的科技業擴大規模，在尚無強大基礎建設或政策支持下，插旗發展中經濟體擴大規模，雖然非常困難、也曾犯錯，但也越做越好。

劉揚偉表示，鴻海與許多國家的中央及地方政府合作、與要求嚴格的一流客戶合作。在此規模上創造創新環境及管理創新是項關鍵挑戰，但鴻海與許多台灣企業以這麼做幾十年，非常樂意分享經驗，協助各國在不犯相同錯誤狀況下快速建立產業。

對於如何「合作」，劉揚偉指出，鴻海透過與當地企業的營運本地化（BOL）合作模式，在各國建立產業供應鏈。此模式不會只因為科技創新而發生，可為當地帶來GDP及就業機會成長，後續將與Indika共同展示BOL模式如何使印尼當地工業受惠。

此外，現代社會致力實現更清潔、更環保、更智慧的3大目標，目前超過100個國家考慮及設定淨零碳排目標時程。劉揚偉表示，目前正處於智慧生活轉型的重大契機，改變一個國家的交通網路及移動生活方式，為實現淨零碳排的一部分，也是經濟持續發展的關鍵。

劉揚偉強調，成熟的電動車生態系不僅可影響國家GDP，還能使產業供應鏈多樣化、創造更多就業機會，為國家經濟發展帶來巨大效益。他指出，台灣是最值得信賴的合作夥伴，透過分享與合作，「讓我們共同成長，共創美好世界！」