選前最後一個周日，國民黨新竹縣長候選人楊文科20日先前往寶山鄉，與鄉長候選人邱振瑋等人合體，接續再到新豐鄉參加問政說明會，全力拉抬選情，喊出國民黨大團結，讓國民提名的鄉長、縣議員、鄉民代表、村長全部都全壘打！

楊文科20日下午出席寶山選舉造勢活動，與寶山鄉長候選人邱振瑋及縣議員候選人邱坤桶同台向鄉親懇託，並連續3天到新豐鄉，稱讚議長張鎮榮是最好的議長，鄉親也熱情支持，高喊「凍蒜」。

楊文科表示，台積電在寶山鄉進行1、2期擴廠，寶山正處於關鍵轉型期，需要找有前瞻規畫 、肯做事、會做事的人，以「以民之利，利之」，抱著民胞物與、苦民所苦的精神，讓寶山鄉往前大發展。

楊文科在新豐鄉懇託時指出，他和張鎮榮、新豐鄉長許秋澤均競選連任，4年來在新豐鄉聯手建設，包含道路改善、綠色海岸風景遊憩區的計畫，新豐鄉海岸線全程11.8公里投入7500萬新建自行車道，將北連桃園市新屋區、南接新竹市，打造海岸新亮點。

楊文科以「對手」批評台1線替代道路案是亂做、拖這麼久，澄清該案從1997年開始規畫都沒有成功，他和張鎮榮才完成規畫、環評並準備發包，還有人罵說先做竹北，不做新豐這一邊，解釋屆時竹北做好了就可以先疏散車潮，直斥「批評都很容易，不然你叫他做看看」、「講很容易做很難」！

楊文科說，11月26日的選舉非常關鍵，之前受疫苗短缺所苦，「偷打疫苗好像是罪惡」，慈濟、台積電、鴻海買疫苗還被阻擋，所幸後來有買到，日本、美國也捐贈疫苗，但當時執政黨有想到疫苗短缺嗎？儘管後來度過難關，「但痛都在心裡」，呼籲鄉親一定要團結，不然就被執政黨帶到另一個水深火熱的地方！