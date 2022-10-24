高雄市長陳其邁（後排中）、歐德集團董事長陳國都（後排右三）24日出席百閱公義計畫捐贈儀式，與師長、學童合影。（林瑞益攝）

高雄市教育局長謝文斌（左）與學童打成一片，圖為廣興國小圖書館。（林瑞益攝）

歐德集團24日捐贈3所圖書館給高雄市偏鄉桃源區樟山國小、美濃區廣興國小，以及田寮區的新興國小。學童們透過影片表達感謝。高雄市長陳其邁說，感謝歐德關心教育，盼藉此提升學生的閱讀力。歐德感謝客戶們用無毒環保的建材，一起做公益。

捐贈儀式首先由新興國小、樟山國小與廣興國小學生帶來舞蹈、合唱與樂器烏克麗麗表演。樟山國小合唱團表演拍手歌與螢火蟲組曲，與會人士專心聆聽。

歐德集團董事長陳國都致詞表示，很開心來到高雄市，歐德從2005年起啟動幸福圖書館──百閱公益計畫。這是歐德第一次來到高雄，新興、樟山與廣興也是該集團以環保綠建材打造的第46、47、48座圖書館。

陳國都認為，小孩子的事情是最大的事情，施工團隊很辛苦，但看到小朋友的真情流露，開心感謝歐德，讓他們感覺這一切都是值得的。歐德採用的系統家具是來自德國的人造森林，環保又有溫度，圖書館的地板也是來自全球最好的地板公司。

歐德除了要給小朋友一個好的閱讀環境，也要給一個無毒、健康的環境。陳國都透露，歐德在推動一個「公益123」計畫，其中的「2」是把集團的營業額的千分之二提撥給幸福圖書館的基金，與其說是歐德提供圖書館，其實是客戶們願意使用無毒環保的建材，讓歐德可以有機會蓋幸福圖書館。歐德未來會繼續走這條路，感謝所有幫忙此計畫的人士。歐德目標是在台灣各地蓋100所幸福圖書館。

陳其邁除感謝歐德的愛心外，他也向陳國都介紹表演合唱的是布農族小朋友，還是全世界的合唱團冠軍隊，六龜高中與寶來國中就在附近，屬於尼布恩合唱團。陳其邁也感謝偏鄉的老師與校長們，作育英才，照顧好每一個小孩。