台電高雄區營業處29日號召300位民眾共同響應淨山活動，希望守護高雄南壽山，隊伍由台電高雄區處出發前往壽山忠烈祠，大家不分年紀大小，人手一支長夾，把沿途垃圾、回收物撿起，為環保盡一分心力，高雄區處更在終點站設攤，推廣節約用電、電子帳單及台電APP等服務措施。

台電高雄區營業處位在鼓山路，背後倚靠高雄南壽山，他們已經連續7年舉辦淨山活動，期望藉此守護南壽山，並拉近附近居民距離，淨山活動由台電高雄區營業處長李衍新帶帶隊，台電同仁及附近5個鄰里居民餘300人共同響應淨山活動，現年83歲的台電退休員工王慶村更是連續3年參加淨山活動。

台電高雄區處也在淨山終點站設攤，推廣節約用電、電子帳單及台電APP等服務措施，讓民眾深化節電觀念。李衍新表示，台電高雄區處已連續7年舉辦淨山活動，如今已成為台電人及附近居民每年期待的年度盛事，期許大家明年也可以持續參與。