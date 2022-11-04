台電第二座離岸風電場正式開工動土！由森崴能源100％子公司富崴能源承攬的「台電離岸風電二期計畫」之陸上電氣室，3日舉行開工動土典禮，宣告首座由本土企業承攬的離岸風電案場正式進入實質施工階段，預計2025年底完工併網，裝置容量達294.5MW，再創離岸風電國家隊的新里程碑。

動土典禮由台電副總經理徐造華與富崴能源所屬之正崴集團董事長郭台強主持，出席貴賓包括台電再生能源處處長蔡英聖、副處長林明成、台灣汽電共生董事長黃順義、星能公司董事長楊崇和、台電總工程顧問DNV（立恩威國際驗證）總經理張仁榮和吉興工程副總陳正浩，及彰化區漁會理事長林明壽、常務監事陳宗義、總幹事陳諸讚，與富崴能源董事長胡惠森、總經理濮大威、副總古勝偉等人，共同執鏟啟動台電二期離岸風電陸上電氣室開工動土。

台電副總徐造華表示，離岸二期計畫自2020年6月啟動，台電聯手全本土開發團隊努力克服新冠疫情、極端氣候等各種挑戰，順利完成前期海域鑽探調查、風場設計等工作，9月正式取得施工許可，期待今日開工後一切順利，努力達成穩定供電、能源轉型和本土風電產業升級等多重使命與期待。

正崴集團董事長郭台強感謝業主台電的領導，及富崴能源團隊的優異表現，不僅如期取得施工許可，完成相關採購發包作業，今天動土更宣告首座全本土團隊開發的離岸風場，正式進入實質施工階段，預計2025年發電商轉，屆時可年供10億度綠電，等同近24萬家戶年用電量，年減碳排約50萬噸。

「台電離岸風電二期計畫」是台灣離岸風電國產化的先驅者，看好政府第三階段區塊開發，2026至2035年共將釋出15GW開發容量，目標在2035年離岸風電裝置容量累積達20.6GW。森崴能源也正計畫配合富崴能源籌組離岸風電工程船隊，爭取台灣未來離岸市場龐大的海事工程和運維自主商機。

富崴能源是台灣首家本土離岸風電EPC公司，2021年底與國際風機大廠Vestas簽訂31支9.5MW風機供應及維運合約，同年與星能簽訂陸上電氣室EPC統包契約，將建造銜接台電電網的陸上電氣室。另外，水下基礎工程採購契約也與本土團隊世紀鋼鐵及世紀風電公司簽署，目前已開始本案基樁製造，預定2024年第一季陸續交付。

星能公司承攬過大彰化900MW離岸風電陸上輸電系統工程，今年5月完工併聯。此次雙方攜手，將可確保工程如期如質完工，達成全案2025年併網目標。