高雄市政府綠能推動，成效卓越，高雄六年光電1.25G的政策目標，已於今年10月達到544MW，大幅超越原訂450MW的目標量，代表高雄市2025淨零碳排的目標，又向前大邁進，而今年漁電共生申設量，也超越設定目標210MW，將能陸續滿足S廊帶科技業對綠電的需求。

高雄市政府27日召開第17次漁電共生進度會議，主持會議的高雄副市長林欽榮，對於高雄今年漁電共生申設量，超越設定目標210MW，予以肯定。

林欽榮表示，由於漁電共生申設過程涉及農業容許、建使照申請、海管審查、電業籌設、及饋線申請等各項跨局處的申請程序，為了協助民眾申請漁電案件，高雄市政府成立「漁電共生專案辦公室」，為全國唯一針對漁電共生業務的專案辦公室，並於每月舉行進度檢討會議，成員包括高市府海洋局、經濟發展局、工務局建管處、水利局及地政局等專責高市府綠能業務的局處，並按月針對漁電共生業務執行進行滾動性檢討。

他說，高市府並與能源局並設有交流平台會議，定期每二個月至一季召開，由他及能源局游振偉局長共同主持，中央與地方共同合作，對於高雄市綠能申設案場進行交流討論，有助高雄市政府推動綠能的成效。

林欽榮也在會議中重申，高雄市漁電共生推動主軸，係以經濟部能源局劃設的漁電共生專區，為主要推動標的，對於相關團體關注特定農業區得否設置漁電共生的議題，高雄市政府自始皆以中央政策方向及規定辦理，並於111年9月已先行函詢行政院農業委員會，農委會主委陳吉仲26日在立法院答詢中表示，將不開放特定農業區漁電共生申請案，高市府針對目前位於非漁電共生專區的申設案件，後續將依中央函釋辦理；林欽榮指出，今年高雄市政府綠能推動成效卓越，高雄六年光電1.25G的政策目標，已於今年10月達到544MW，大幅超越原訂450MW目標量，代表高雄市2025淨零碳排的目標又向前大邁進，將能陸續滿足S廊帶科技業對綠電的需求。