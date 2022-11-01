觀光旅遊年度盛事台北國際旅展將於11月4日至11月7日於台北南港展覽館一館熱鬧登場，六福旅遊集團（攤位編號I705）以永續旅行三大指標「減碳旅行、在地創生、陸域保育」為主題，推出餐飲、住宿與旅遊和主題樂園等優惠，並推展永續美好生活玩樂全攻略。

以減碳旅行設計的「關西六福莊 友善大地住房券」，每人平均3,725元，每房四人可入住兩間肯亞綠地客房一晚、活力早餐、六福村兩日入園遊玩、隨行水壺環保杯、環保備品包，任選全球唯一的犀望巴士體驗 或 勇闖猛獸島活動二選一，再加贈淺山農事體驗，住房期間持隨行水壺環保杯入園六福村遊玩還可兌換全園區餐車軟性飲料續杯半價，總價值高達57,986元，相當於省下29,816元。

以生態旅遊為理念的「關西六福莊 慢活一日遊2,980元」走入採用友善農耕、零農藥、零化肥栽種「淺山聚落」兼顧環境永續同時創造地方產值，讓遊客體驗栽種透過大地療癒身心，再於綠色餐廳好望角享健康料理。連續四年獲得星級溯源餐廳「粵亮廣式料理溯源頂級單人套餐 2,380元」，精心選用溯源食材，結合主廚精湛廚藝，講究新鮮健康。

六福大明星哈比、哈妮也將出現於六福集團實體旅展攤位，親自跟大家推薦今年旅展最超值的必買商品，歷年最熱賣的關西六福莊，限定快閃販售「關西六福莊 輕旅行 5,800元」，43折入住剛果原野客房住宿一晚、加贈早餐2客、還可連兩日遊玩六福村。大小朋友最愛的「六福村主題遊樂園 雙人套票 999元」，超低優惠5折，每日限量銷售100組，每人限購2組。台北六福萬怡酒店高人氣的「敘日全日餐廳」推出超值餐券「平日午晚餐券999元」，現切爐烤牛排、海陸鮮食輪番供應，每一季也推出異國特色料理，讓饕客味蕾環遊世界。精選在地食材結合星級精湛廚藝的「六福客棧 福兔賀歲年菜套組 」旅展限定免運優惠、再加贈六福皇宮尊品佛跳牆， 為農曆新年搶先布局。

六福旅遊集團並將在旅展現場推出以「永續旅行」為主軸加碼的限定加購優惠，購入以生態旅遊為理念的「關西六福莊 慢活一日遊」 或以在地食材結合星級廚藝的「六福客棧 福兔賀歲年菜套組」，就可以相當41折優惠價3,990元加購親子最愛「關西六福莊剛果原野住宿券」。凡選購選用溯源食材的「粵亮廣式料理溯源頂級單人套餐」，即享19折優惠價2,699元加購四鐵共構鼓勵大眾運輸的「六福萬怡 卓越客房住宿券」。

台北六福萬怡酒店也於本次展場祭出現場滿額加購優惠，六福萬怡全商品滿額5,000元就可享超值加購價2,699元「台北六福萬怡酒店「卓越客房住宿券」。