中國銀行間市場交易商協會交易商協會、大陸房地產業協會聯合中債增進公司，召集金輝、新希望地產、德信中國、大華集團、仁恒置業、雅居樂等21家民營房企於1日召開座談會，介紹中債增進公司增信支援民營房企發債融資工作相關進展，並聽取各方意見建議。本次座談會是交易商協會8月以來第三次召開民營房企座談會。

華爾街見聞報導，8月以來，中債增進公司共推進十餘單房企增信專案，支持新城控股、美的置業、龍湖拓展、碧桂園、旭輝集團、卓越集團等多家民營房企發債融資人民幣（下同）83.68億元，累計帶動民營房企發債融資155億元。

據了解，龍湖、美的、新城、碧桂園、旭輝集團、卓越集團等企業正推進第二輪增信發行項目，金輝、新希望、雅居樂等民營房企專案也在積極準備中。

市場專家認為，近期一些民營房企股票和債券出現大幅波動，此時及時召開民營房企座談會，體現各方對優質民營房企融資通道恢復暢通的支持和重視，對穩定市場信心有積極作用。

同時，本次座談會為交易商協會與房地產業協會聯合召開，反映部門之間加強協作、維護民營房企債券融資管道穩定的態度，釋放了積極的訊號，有利於引導商業銀行等金融機構恢復並加強對民營房企的貸款、投資，幫助優質民營房企穿越週期。