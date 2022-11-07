半導體檢測大廠閎康（3587）公告10月營收為新台幣3.67億元，較去年同期成長36.32％，連續二個月皆較去年成長20％以上，累積1～10月營收32.02億元，已接近去年全年的營收水平，也較去年同期成長17.91％。由於閎康中、日系半導體客戶研發需求維持強勁，加計上海四廠、深圳實驗室於9月起陸續加入營收貢獻，帶動營收、獲利持續亮眼，預計第四季能維持成長動能。

閎康日前公布第三季財報，營收為新台幣10.52億元，季成長率16.19％，毛利率34.87％，稅後淨利1.83億元，EPS達2.97元，較去年同期EPS的2.29元相比，成長29.69％，創歷史新高。今年前三季累計營收為新台幣28.35億元，年增15.88％，毛利率35.96％，稅後淨利4.13億元，EPS達6.64元。

由於地緣政治考量，強化各國在地自建半導體供應鏈的意識，美、日、中及各國政府相繼推出補貼措施，其中日本政府撥款約6,000億日元，支持半導體製造商設立工廠，並計畫再投入3,500億日元，與美國合作成立半導體聯合研究中心，共同研發下一代半導體，而閎康在日本已有名古屋實驗室，熊本實驗室亦正籌備中，預估在2023年下半年開始貢獻營收。

受惠於電動車、5G基地台、低軌道衛星等終端應用需求的推動，第三代半導體的研發方興未艾，主因第三代半導體具有高功率、高頻及耐高壓的特性，可大幅提升效率、減少功耗及縮小體積。其中，來自電動車應用之需求尤其強勁，根據研調單位預估，全球2020～2030年間電動車銷售量將以28.7％年複合成長率成長，而美國總統於8月簽署降低通膨法案，延長新能源車的稅收減免，更是推動電動車產業之發展。由於降低功耗為電動車研發的重點，預期在各國大力推動電動車普及的趨勢下，廠商將更積極推動第三代半導體的發展，亦有利於閎康MA業績成長。

現有的矽晶圓廠皆轉投資建立第三代半導體的晶圓製造，對於MA的需求遽增，自然在後續的良率改善上就會需要FA的服務，而在系統及模組驗證則更要藉由RA來確認研發成果，因此看好各國自建半導體供應鏈的趨勢成型及第三代半導體之發展，閎康2023年在中國大陸及日本將有新設實驗室之計劃，此外，上海四廠及深圳實驗室後續營運規模將持續擴大，後勢展望樂觀。