韓聯社報導，南韓聯合參謀本部表示，北韓3日晚間9時35分至9時49分左右，從黃海北道谷山一帶向東部海域發射3枚短程彈道飛彈（SRBM）。

南韓軍方正在分析飛彈參數，並在韓美緊密合作的基礎上，保持高度戒備態勢。

北韓3日上午才試射一枚洲際彈道飛彈（ICBM）及兩枚短程飛彈，但洲際飛彈的試射可能並未成功。

韓聯社指出，根據分析，北韓此舉可能是針對韓美決定延長實施「警戒風暴」（Vigilant Storm）聯合空中軍演，而採取的反制措施。

由於北韓連日發射多枚飛彈，南韓與美國3日決定延長原訂至4日為止的「警戒風暴」軍演。北韓軍方一把手、勞動黨中央軍事委員會副委員長朴正天3日晚間對此發表談話，稱此決定是「相當危險的錯誤選擇」，暗指將以更強烈措施因應。

就在朴正天透過北韓中央通信社（KCNA）發表談話1小時後，北韓再次發射彈道飛彈。（編輯：楊昭彥）1111104