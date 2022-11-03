上櫃鞋機大廠千附實業，3日與橡塑膠射出成型機設備大廠鉅鋼機械，強強聯手，合作舉辦ESG聯合產品發表會。千附董事長張瓊如表示，配合多元化的製鞋產品製程及人力短缺，公司新一代的製鞋自動化設備，朝向系統化與智能化，同時更強調ESG，爭取製鞋客戶訂單。張瓊如透露，今年鞋機營運可望比去年好，明年營運也看好。

鉅鋼機械成立1978年，主力生產橡塑膠射出成型機設備，全世界10雙品牌運動鞋，即有8雙以上鞋中底，採用公司設備製成。

鉅鋼成立至今，聚焦發展製鞋產業，抱有豐厚鞋機知識技術基石，而在早期台灣製鞋王國高競爭年代，鉅鋼上述產品憑藉著技術創新與高客製化服務脫穎而出，具業界領先地位。

千附實業旗下全鋒鞋機品牌，3日偕同鉅鋼機械，在千附潭子的展示中心，舉辦ESG聯合展覽，千附實業發表一系列產品，包括震動刀自動切割機、自動識別畫線機、CF-787S全伺服軌跡上膠前幫機、自動噴膠機，及複合式氣囊壓底機（免壓底模壓底機）等五種新機型。

以震動刀自動切割機為例，該機種集智能拍照皮革輪廓攫取、自動排版及送料等功能，具雙切割刀頭異步切割等先進技術的量產線式皮革裁切設備。該設備可應用於製鞋、車內裝、家具家飾、箱包及成衣行業，提供AOI人工智能視覺整體解決方案，可達到節省人力、提高生產效率、無須刀模治具，可節省刀模費用和置放空間。

雙方合作舉辦ESG聯合產品發表會，主因是ESG永續發展議題，已是全球產業發展的必然趨勢，且勢在必行，身為鞋廠最佳夥伴的千附實業與鉅鋼機械，亦投入研發能量於淨零碳排，為鞋廠邁向ESG提供可靠方案，推陳出新的解決方案，雙方在此次展覽中精銳盡出，期待為鞋產業界帶來耳目一新的創新產品內容。

與會來賓，還包括台灣製鞋工業同業公會理事長尤瑞彬、監事會召集人吳坤正，及鉅鋼機械特助陳璟浩等多人。