為助大陸房企度過難關，大陸交易商協會、房地產業協會近日聯合中債增進公司召集21家民營房企召開座談會，明確中債增進公司將繼續加大對民營房企發債的支持力度。對此，業內人士認為，此次支持發債的民企範圍在擴大，後續將有更多的企業通過中債增發債融資，有助於暢通民營房企的融資管道，民企融資環境有望持續改善。

澎湃新聞報導，交易商協會、房地產業協會聯合中債增進公司，1日召集金輝、新希望地產、德信中國、大華集團、仁恒置業、雅居樂等21家民營房企召開座談會。與會企業表示，座談會明確中債增進公司將繼續加大對民營房企發債的支持力度，目前正在推進10多家房企的增信發債，涉及金額約人民幣（下同）200億元。

據瞭解，本次座談會是交易商協會8月以來第三次召開民營房企座談會。8月以來，中債增進公司共推進10餘單房企增信專案，支持新城控股、美的置業、龍湖拓展、碧桂園、旭輝集團、卓越集團等多家民營房企發債融資83.68億元，累計帶動民營房企發債融資155億元。龍湖、美的、新城、碧桂園、旭輝集團、卓越集團等企業正推進第二輪增信發行項目，金輝、新希望、雅居樂等民營房企專案也在積極準備中。

中指研究院表示，支持增信發債的企業範圍在擴大，後續將有更多的企業通過中債增發債融資，對暢通民營房企的融資管道將有積極作用。