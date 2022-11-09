新北市轄內有959間登記寺廟、近3000座神壇，宗教文化多元，疫情之前每年平均有800場大小不一的神明遶境活動，為了優化民俗遶境，市府2020年推動「輔導宗教團體辦理民俗遶境作業計畫」，跨局處、跨域全面輔導宮廟遶境活動，落實事前協調、事中稽查、事後檢討等步驟，迄今已輔導約270萬，參與遶境信眾近6萬人次，維護轄內宮廟文化。

民政局長柯慶忠說，宮廟遶境活動是台灣特有文化，透過迎請神明巡行街道，安納福、消災除瘟，同時有娛樂、心靈寄託等功能，新北市長期推動宗教優化，結合警政、消防、環保等單位維護安全秩序，新北市更要求宮廟投保公共意外責任險，讓廟方評估參與陣頭人數、活動時間、路線及影響範圍，以事前預防重於事後裁罰的精神，達成共識簽訂行動公約。

為避免遶境影響周邊住戶安寧，廟方也約制遶境從晚上10時至早上8時不得施放爆竹煙火，且需要使用環保炮或電子鞭炮、配置專責人員隨時清除垃圾，以及避免酒駕等，警方也會就遶境路段曾發生過的問題與廟方協調遶境路線，減少地方交通衝擊，並配置警力及義交舒緩交通，若有跨縣市狀況，市府也會事前連繫。

另外，廟方若有規畫舞龍舞獅及陣頭等民俗技藝表演，因為有危險性，也須擬定安全維護措施及投保公共意外責任險。若是現場發現有法情事，市府的聯合專案群組就會立即開罰，

民政局宗教禮俗科長賴小萍補充，遶境活動後都會檢討，提出改善政策，市府2年來已開設54場宗教研習課程，參與人數達5000人，希望藉此維護宗教活動的良好秩序，也展現宗教之美。