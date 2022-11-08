雲林教育大放異彩！雲林縣長張麗善今(8)日在臉書指出，在有教育界奧斯卡金像獎美稱的教學卓越獎中，雲林榮獲三金，展現雲林堅實的教學力。張麗善表示，教育是一點一滴累積的成果，相信這三年多來，「我們在教育投注的心力一定能讓大家感受到」。

教學卓越獎金質獎，雲林榮獲三金，包括雲林縣口湖鄉下崙國小「Search海巡搜查隊」、雲林縣立樟湖生態國中小「生態魔法師」、雲林縣古坑鄉華南實驗國小「華南特有種」。張麗善不禁在臉書大讚「展現雲林堅實的教學力」。

張麗善指出，教學卓越獎是教育界的年度盛事，能夠獲得此獎是許多教育者無上的榮耀與鼓勵，她非常敬佩教育界夥伴的奉獻，也感謝他們這三年多來與縣府一起攜手打造更好的教育環境。

張麗善表示，讓雲林的孩子享有更多資源，適性發展、快樂學習，是他們最大的期望；教育是一點一滴累積的成果，「我也相信這三年多來，我們在教育投注的心力一定能讓大家感受到」。