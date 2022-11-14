國民黨雲林縣長候選人張麗善14日公布以「農業5A＋＋」為主題的農業政見白皮書，內容包括「5大願景」、「3大主軸」及「12項策略之30個行動方案」，A不只代表農業（agriculture)，A＋＋更宣示要做的比A＋更好，具體呈現2030前進雲林的理念與項目。

張麗善首先提到，雲林縣為農業大縣，稻米、蔬菜、雜糧產量及養雞、養豬頭數為全台第一，執政期間成功推出「雲林良品」品牌，現在要更進一步針對農糧、漁業、畜禽產業與共同行銷上，配合聯合國SDGs永續發展目標，提出「新農業架構5A＋＋」政策白皮書。

張麗善說明，農糧、漁業、禽畜、行銷與共通行動加起來共30項行動方案，雲林要成為「安全農業的倡議者」、「安心食材的提供者」、「生態環境的守護者」、「創新農業的領航者」、「體驗農業的先導者」。

張麗善表示，「三大主軸」從一心（產業升級）、二葉（科技智農、低碳農業）等3方面出發，其中「科技智農」的重點為推動專區生產模式，利用智慧精準管理提升生產效能，並強化農業災害預報與即時通報系統精準度，同時建構智慧冷鏈物流體系，搭配智慧電商平台。

「低碳農業」則是因應國際趨勢，打造低碳農產業環境，包括可分解塑膠的導入，以及農漁畜副產物的循環利用，以建構創新跨域產業的培育環境，推動循環農業與食農教育；並設置農漁畜資源循環或負碳生產示範場域，打造雲林成為農業減碳的領頭羊。

張麗善指出，雲林2021年已成立「氣候變遷專案辦公室」，將支援包括產業轉型、未來農業與社會支持等任務。日後一半以上的雲林良品能取得碳足跡標籤，畜牧循環經濟能持續全台第一，農業碳熱點、廢棄物將有效治理，讓雲林成為永續低碳幸福城鄉。