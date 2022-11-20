國民黨雲林縣長候選人張麗善20日進行「20鄉鎮願景親履巡迴」西螺鎮，公布未來4年「打造雲林文化IP，建構觀光品牌大縣」具體行動方案，內容包括「3大主軸」、「10大策略」、「20項行動方案」，具體呈現2030前進雲林的理念與項目，讓雲林文化與觀光產業永續發展。

張麗善表示，她上任後積極扭轉「雲林縣不好玩」、「雲林縣是文化觀光沙漠」等刻板印象，首先將文化處改制為文化觀光處，並提出一系列增加雲林文化及觀光量能的計畫，2020年首度達成破紀錄的千萬觀光人次，創造200億元的觀光消費產值。

張麗善說，建構雲林成為觀光品牌大縣的3大主軸，包括「推動文化創新的IP」、「優質文化環境的整備」以及「打造文化觀光的品牌」。推動文化創新的IP，就是要讓藝術創造者對於雲林有尊榮感與認同感，策略是「發展文創聚落」、「建立雲林文化品牌」與「輔導青年文化創新」。

在優質文化環境的整備方面，關鍵在文化軟硬體的建構，張麗善提出包括「建立地方文化樞紐」、「推動文化平權運動」以及「保存文化資產記憶庫」等方案。

張麗善指出，打造文化觀光的品牌至關重要，策略包括「建設國際觀光亮點」、「創造獨有觀光商品」、「型塑體驗經濟」以及「推廣永續觀光旅遊」。目前雲林縣新增國際觀光據點有北港糖廠、草嶺森林療癒基地、虎尾建國眷村、虎尾央廣數位影音基地、虎尾鐵橋光環境、北港水道頭文化園區、北港大復戲院影視音基地等。

張麗善提到，全新文化觀光品牌包含流動藝術饗宴、微醺餐桌，主題式節慶活動則有台灣媽祖文化季、雲林國際偶戲節、北港燈會、社造嘉年華、雲西海洋音樂祭等，這些品牌與據點再結合3橫3縱生態4角、成立雲東國家風景區，以及推出SDGs低碳遊產品等旅遊模式，將會讓雲林更受國內外旅客的青睞。