雲林地檢署查獲雲林縣古坑鄉吳姓村長候選人，涉嫌透過樁腳以每票1000元買票，向法院聲押，法院裁定吳姓候選人、高楊姓樁腳羈押禁見，另3名樁腳已交代案情，予以請回。另外，台西某鄉長候選人的樁腳賄選案件，檢察官諭令林姓樁腳20萬元具保候傳。

雲林地檢署18日表示，檢察官蔡如琳17日指揮警調人員，針對古坑鄉吳姓村長候選人及吳賴、吳、高楊、劉姓等樁腳疑似賄選案件，通知候選人、樁腳及選民共9人到案，並查扣賄款現金1萬6000元。

經查，吳姓村長候選人為現任村長，為尋求順利連任，涉嫌以每票現金1000元之對價，透過4名樁腳，向該選區有投票權的選民交付賄賂，並請求投票支持特定候選人，約定為一定投票權之行使，因而涉犯投票行賄罪。

案經檢察官訊問，認為吳姓候選人及4名樁腳等人涉犯《公職人員選舉罷免法》第99條第1項之對有投票權人交付賄賂罪嫌重大，有羈押原因及必要性，向法院聲請羈押，法院訊後裁定吳姓候選人、高楊姓樁腳羈押禁見，其餘人予以請回。

另外，檢察官就台西某鄉長候選人的樁腳賄選案件，通知樁腳1人及選民18人到案。經檢察官訊問，認為林姓樁腳涉犯交付賄賂罪嫌重大，諭令20萬元具保候傳。

地檢署指出，本案林姓樁腳以每票2000元之對價，向該選區有投票權之選民交付賄賂，並請求投票支持台西鄉長候選人李某，檢警先於本月7日蒐證約談並突破最基層林姓樁腳，依其供述及相關蒐證，再於17日約談上游林姓樁腳及選民共19人到案說明。