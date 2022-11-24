國民黨南投縣長候選人許淑華，24日先後到集集鎮、魚池鄉掃街拜票，完成全縣13鄉鎮市的車隊掃街行程；25日將回防南投市，選前之夜在草屯鎮及南投市，同步舉辦音樂晚會與民眾同樂。

許淑華與集集鎮長候選人吳大村、鎮民代表候選人陳雅雯，由集集鎮農會總幹事李崇慶陪同，在集集鎮掃街拜票；下午由魚池鄉長候選人黃馨瑩、縣議員候選人謝明謀、陳奎合以及競選團隊主委潘岱儒陪同，至魚池鄉掃街拜票。

許淑華向鄉親長期的支持表達謝意，未來她會以數位身分證方式，打破疆域限制，讓所有有志之士透過數位科技，共同參與南投發展，將外人變成自己人，讓關心南投的人都成為南投的人才，讓南投生生不息、永續發展。

吳大村說，如果擔任鎮長一定要讓路平燈亮；也會與許淑華在集集鎮，共同建設結合交通、遊憩、農產銷售的多功能轉運站。

黃馨瑩表示，如果未來擔任鄉長，將會爭取長照協力系統、建置青年創業支持系統，並與許淑華聯手推動共乘預約系統，增加溫馨巴士與長照預約車輛，提升就醫、就學方便性。

謝明謀與陳奎合也懇託鄉親給予支持，讓他們在議會監督、爭取建設，與許淑華攜手打造繁華南投。晚間，許淑華轉往埔里鎮徒步掃街，把握最後時刻向鄉親拜票。