台南市長黃偉哲(左三)與安平區南區和中西區市議員候選人一起車隊掃街。(曹婷婷攝)

熱情店員送珍珠奶茶給黃偉哲，黃偉哲也與店員擊掌、向對方道謝。(黃偉哲競總提供／曹婷婷台南傳真)

選戰進入倒數2天，拚連任的台南市長黃偉哲今天下午持續展開車隊掃街，他形容心情忐忑、緊張，因為很多選民直到進到投票所前一刻才決定投誰，因此，不能放棄任何一個希望，也要握盡每隻手、跟選民打招呼，爭取支持。

黃偉哲今天上午北門、將軍、七股車隊掃街，下午接續與安平區、南區市議員候選人呂維胤、周麗津、李啟維、林依婷，以及中西區的沈震東、周嘉韋、陳怡珍、邱莉莉，於安平區、南區、中西區展開車隊掃街，沿途除了有民眾高舉手拿牌為黃偉哲打氣，還有熱情飲料店家衝出來送珍珠奶茶給他。

距離投票只剩2天，黃偉哲說，此刻心情還是蠻緊張的，雖然過去4年很努力打拚市政，但面對投票仍然忐忑，忐忑的原因是，很多選民直到進到投票所前一刻，才決定投誰，所以他努力握盡每一隻手、用眼神交會打招呼。

他說，自己雖選過4次立委、1次市長和1次議員，但面對每次選舉都是新的開始，他也不敢掉以輕心。他說，以往選民多認為選舉很喧囂，這幾年淨化選風，逐漸少了很多鞭炮，加上今年台南只選市長、議員、里長，且多達264位里長同額競選，因而讓人感覺選情相對冷。