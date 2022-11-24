花蓮富里鄉候選人張容榕上月初宣布退出選戰，停止一切競選活動，但因完成登記，且《選罷法》無退選機制，仍具候選人資格，因此其後援會仍印製文宣替她宣傳。（羅亦晽攝）

花蓮富里鄉候選人張容榕上月初宣布退出選戰，停止一切競選活動，但因完成登記，且《選罷法》無退選機制，仍具候選人資格，因此其後援會仍印製文宣替她宣傳。近日有地方媒體以此為報導，甚至提及此舉恐涉法，讓後援會相當不滿，認為「合格的選舉人支持合法的候選人並無問題」，質疑該媒體企圖影響選舉結果，對其提告「意圖使人不當選」；撰稿記者則認為自己已多次向張本人求證，報導內容均有所本，可受公評。

富里鄉長共2人參選，分別為拚連任的國民黨鄉長陳榮聰及政治素人張容榕，不過張上月3日突以家庭因素為由，在個人臉書上宣布退出鄉長選舉並停止一切競選活動，但選委會強調，《公職人員選舉罷免法》中並無所謂退選機制，只要合乎相關資格，均會照常進行選舉相關程序，其名也會印在選舉公報與選票上。

儘管張容榕已宣布退出選戰，但其後援會仍在鄉內發放自行印製的文宣替她拉票，並署名張容榕後援會印製，附上會長潘淑貞親筆簽名，引起地方媒體關注並特別報導指出，張容榕宣布退選，但其文宣卻在各村流傳，涉及意圖使人當選或不當選。

該媒體的報導引發張容榕後援會不滿，認為此舉已扭曲事實，更意圖使人當選或不當選，後援會長潘淑貞、支持者姜守危、林益誠等，今特赴花蓮地檢署按鈴申告。

「合格的選舉人支持合法的候選人並無問題！」姜守危忿忿不平地說，張容榕已於選舉公報及選票上載明的合法候選人，合格的選舉人支持誰，是憲法上參政權的具體表現，為表達對張容榕的支持，將對不實選舉做法或不實言論做出反擊，透過法律救濟，端正選風。

對此，花蓮地檢署表示，一切依法受理並分案偵查；律師林國泰則說，據《公職人員選舉罷免法》並無退選規定，登記後便參選到底，「退選」只是一個口號。雖然候選人已喊出退選，但支持者或後援會要支持他屬個人意願，候選人沒有權利干涉，但如果後援會或支持者假冒候選人名義簽名蓋章等，可能就會涉及偽造文書等罪嫌。另有法界人士認為，發放文宣替自己支持的候選人宣傳並無違法，不過此舉恐已讓選民霧裡看花。