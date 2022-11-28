針對當選花蓮縣花蓮縣富里鄉長，張容榕今晚在臉書上回應了。（摘自張容榕臉書）

九合一大選落幕，花蓮縣富里鄉長由宣布退選並將戶籍遷出的政治素人張容榕，以413票差距擊敗拚連任的鄉長陳榮聰而當選，由於張容榕在宣布退選後便杳無音信，當選後更無法聯繫到人，不過她終於在今晚發聲明強調「不會就職富里鄉長」，並對支持她的鄉民致上謝意。

張容榕晚間9時許突然在臉書發文先向在這次選舉中投給她的人深深致謝，即便退出選舉，鄉親仍然把寶貴的選票投給她，這是大家期待富里鄉必須改變的聲音，也是對她的「不虞之譽」。但她仍重申10月3日時宣布退選的決定，並聲明不會就職富里鄉長。

另，後援會的競選活動，張容榕說這些均是當地鄉親的自發支持行動，並非由她授意，對於後援會的厚愛，謹表感謝。最初登記參選，原本是想為自己的故鄉服務，但過程中因家人無法達成共識、極為反彈而宣布退出，並將戶籍遷出，以證明自身的決心。

「容榕的決定，自從宣布退選以來至今都未改變。」張容榕最後也向所有投給她的鄉親致上最深的歉意，期許之後的補選中，鄉親能延續改變的意志，做出最好的選擇，帶領富里持續前進。

對此，縣選委會表示，張容榕當選依法要宣誓就職才能取得職位，選委會會通知她前往就職，如果還是不來，就是3個月內辦理補選，並盡快完成補選動作，不然富里就會沒有鄉長。