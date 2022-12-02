苗栗縣長徐耀昌2日上午親送當選賀匾給新科縣長鍾東錦。（謝明俊攝）

讓苗栗更好 徐耀昌贈送當選牌匾給鍾東錦

苗栗縣議長鍾東錦突破重圍勝出當選苗栗縣第19屆縣長，現任苗栗縣長徐耀昌2日上午親赴縣議會頒贈當選賀匾給鍾東錦，並期勉鍾東錦能做出好政績，做滿2屆8年，造福苗栗鄉親。鍾東錦則期許自己承繼縣長徐耀昌及立委陳超明的勤政精神，努力做好縣政，也期望中央能全力支持苗栗建設，讓苗栗更好。

徐耀昌表示，今天很高興專程來送賀匾給議長，恭賀他當選第19屆苗栗縣長，期待他好好加油，能夠做完2屆，一個首長當了一屆，很多事情做了一半而已，如可以做2屆，才可以功德圓滿，因此，期待議長未來政通人和，事事順心，推動縣政府工作，都能得心應手，他認為以議長過去多年的經驗，從議員到副議長、議長的經歷，18鄉鎮走透透，以他的精神，一定可以駕輕就熟，未來施政上跟議會相互搭配，把苗栗縣帶到更加繁榮。

鍾東錦表示，今年縣長來頒這個賀匾，個人當然非常高興，家裡有幾塊第19屆議長的匾，再加上這塊第19屆縣長的匾，對我個人來說，受到苗栗鄉親的肯定、支持與鼓勵，他一定鞠躬盡瘁，用盡力氣努力來為縣政打拼，才有資格傳承徐縣長的勤奮精神，政治就是努力、就是勤走，徐縣長及立委陳超明都是他的偶像，也是我學習的對象，只有這樣，才能報答鄉親對他的支持。

鍾東錦說，他當選後第1個要兌現的政見，就是下個星期把他的選票補助款捐贈出來，補助款的零頭他一塊都不會留，一共370多萬元全部捐出，他競選期間開出的支票，一定要一一兌現，尤其是社福支票，盡快做到好，做到他自己講的話，要對鄉親交代，這是從政最大的原則。

鍾東錦指出，至於重大建設，要跟著徐縣長的腳步，他相信不管中央是誰執政，答應過給苗栗縣的建設，一定會實現，不管政黨如何更替，他相信苗栗縣對台灣的付出，一定是大，反而中央給苗栗是少，他相信中央的總統或是行政院長一定都有看到，一定會給苗栗應該有的輔助和協助，他一定會跟苗栗的2位立委及其它賢達一起努力，讓苗栗的建設更加進步繁榮，讓縣民更加幸福快樂。