根據統計，全台美女議員候選人中，前10名有7人順利當選；美女里長候選人中，前10名有6名當選。靠顏值當選里長、議員，在我看來，根本就是走民主偏鋒、是性別沙文主義的異形。

請問，選舉式民主，難道不是以為選舉可以「選賢與能」？如果是選美，只要靠天生的外表，或者像義大利那位脫星一樣，靠著賣肉便能當選國會議員，這是我們要的民主嗎？

大學剛畢業、24歲年紀、在家裡恐怕都沒做過什麼家事，卻能靠美色去當選里長，究竟是福還是禍？

里長如此誘人，當然是因為每個月有5萬左右的收入，外加許多行政補貼，比起到職場找事、到餐廳打工，自然是優渥許多。我相信許多年輕辣妹並非抱持者「服務鄉里」的熱情與心情去爭取當里長，而是為了里長所能帶來的經濟利益與培植整治本錢，未來可以更上一層。

在過去，里長伯多數是年紀大點的阿伯來擔任。處理鄰里之間的糾紛、樓層漏水、亂丟垃圾、貓狗到處便溺、狗在半夜鬼叫不停、小三與小王等的桃色糾紛......都是些雞毛蒜皮事。有些獨居老人死在家中，也是靠里長伯去處理後事。

我就無法想像，這些事情能讓如花似玉的年輕辣妹里長來處理嗎？有些老色鬼要里長去他家做里民服務，美女里長敢單身去「服務」嗎？ 是否每次去服務，都要帶一個里幹事陪同壯膽？

看到美女里長高比例當選的新聞，內心很不是滋味；民權初步搞成現在這樣畸形，選里長像是在選美、選辣妹，而不是在選出有能力、有熱情、有豐富社會經驗的人，這真的是我們要的民主嗎？

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