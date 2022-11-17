縣道145乙線是銜接雲林高鐵特區、虎尾交流道以及斗六、莿桐市區等地的重要道路，但因使用超過10年，加上附近重車運輸比例高，導致路面品質每況愈下。尋求連任的雲林縣長張麗善表示，在團隊的努力之下，相關工程終於在昨（16）日動土，工程期間預計10個月，希望鄉親多擔待，並承諾打造更完善的縣道環境。

張麗善今日在臉書表示，縣道145乙線是雲林重要門面，連接銜接雲林高鐵特區、虎尾交流道以及斗六、莿桐市區等道路，但因長期使用導致路況品質不佳，加上常常發生汽機車搶道的現象，現況相當危險，也導致地方陳情不斷。

「鄉親的心聲我們都有聽見！」張麗善透露，在雲林縣政府工務處的努力下，爭取到了中央近2億元的補助，加上縣府自籌3792萬元，相關工程終於在昨天行動土，儘管採半半施工方式辦理，但施工期間仍會造成鄉親不便，希望大家能多見諒。

張麗善指出，藉此次機會，除了將進行刨鋪路面、拓寬道路增設慢車道、修繕公車亭與人行道等工程外，還與中華電信、台電等單位合作，同時進行管線下地工程，要讓用路人重新見到這條高鐵大道的天際線，打造更完善的縣道環境。