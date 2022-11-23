九合一選舉投開票將於周六（26日）舉行，由於部分地區選情激烈，轄區地檢署已派檢察官進駐警察分局查察賄選，台北地檢署也擬定計畫，完成選舉查察「兵力布署」。北檢除了在26日當天指派12組的檢察官、書記官共24人進駐轄區的台北市、新北市10個分局外，另將安排36組檢察官、書記官在北檢待命，以因應處理投開日當天各種突發狀況，並查察妨害選舉、投票及賄選事件。

因應九合一選舉的選舉查察、防範各種妨害事件，法務部、最高檢察署已指示全國檢察機關在選前派遣檢察官進駐轄區警察分局，積極查察賄選，並防範任何選舉不法事件發生。

其中，被稱為「天下第一署」的台北地檢署也擬定投開票日前後的查察人力計畫。26日投開票日當天，北檢預計派出12名檢察官、12名書記官進駐轄區的台北市警大安、信義、中正一等分局以及新北市警新店分局共10個分局。

另26日當天指示36名檢察官在地檢署待命支 援，因應投開票日當天的突發狀況，包括緊急處理投開票所內的妨害選舉事件，並針對可疑的賄選情事進行調查。

此外，在選前倒數一天的25日、至26日投開票日當天，北檢為因應可能發生的群眾事件，指派「處理群眾事件」主任檢察官、檢察官共8人待命處理群眾、陳抗事件，另25日則將視情況，安排12名檢察官在地檢署待命。