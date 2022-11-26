26日上午投票秩序相當好，但也有傳出零星狀況。（張志康攝）

九合一選舉26日進行投開票作業，基隆市副市長林永發上午率選務人員巡視各區投開票所，上午除發生有選民不慎將選票投錯票匭外，也發生有8旬老翁將公投票攜出投票所等事件。

身兼基隆市選舉委員會主任委員的林永發表示，26日的天氣較前兩天好一點，一早7點多就有很多人在投開票所外排隊等著投票大家都相當的有秩序，希望天公作美，讓大家都踴躍出來投票。

一早傳出有選民不慎將選票投入錯誤票匭，林永發說，投錯票匭的選票在開票時就會先挑出來放回正確的票匭再計票，不會因為投錯票匭這個原因就變成無效票。

另外，上午也傳出在基隆中正路真砂里民活動中心的第29號投開票所，有名86歲的老翁，在領了公投票後不想投，就將公投票放進隨身的包包裡，帶出投開票所，遭選務人員攔下。

選務人員隨即通報警衛人員處置，基隆市警局第二分局警方到場將老翁帶回偵辦，詢問後將依違反公民投票法第41條移送基隆地檢署偵辦。

依《公民投票法》第41條規定：「將領得之公投票攜出場外者，處一年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣一萬五千元以下罰金。」