屏東第194投開票所在開票時，遭民眾拍下「唱票不亮票」的選務瑕疵，國民黨立院黨團對此表示，民進黨竟對外宣稱影片為工作人員的「整票過程」，民進黨硬拗這段影片是遭變造，公然傳遞假訊息，中選會必須檢討這次選舉發生的種種選務亂象，國民黨團將提案要求各投開票所開票全程直播，取信於民，希望下次大選就能實施。

國民黨團總召曾銘宗表示，這次屏東縣長選舉開票疑有重大弊端，國民黨團要求中選會跟屏東縣選委會務必依法行政、依法處理；國民黨縣長候選人蘇清泉申請驗票部分，也呼籲屏東地院必須儘快做出公正裁決。

國民黨立委賴士葆表示，「唱票不亮票」已經違反開票的SOP，影片中選務人員不斷喊「周春米一票」，但沒人知道是否真的是周春米；而民進黨立委林靜儀，更一度在臉書上指，這段影片是假的、變造的，發現影片是真的才趕緊刪文，民進黨的臉書確仍未刪文，寫著「網路謠傳影片為工作人員的『整票過程』，遭有心人士斷章取義」，執政黨還要硬拗，丟不丟臉？

國民黨立委廖婉汝表示，這次的選務瑕疵不只有「唱票不亮票」，更有很多投開票所在開票時，並沒有照著「撿、唱、計、整」順序規定，而是採取「撿、整、計、唱」的方式，恐有污損選票造成廢票的疑慮；此外，也有投開票所不先算領票人數，完成核章、公開，就直接進行開票，甚或是密室唱票。

廖婉汝說，這些選務瑕疵的影片，在網路上流傳的有很多，但民進黨竟然說這些是假訊息，甚至還有民眾因傳影片遭警方傳訊。廖婉汝也說，現在的選務工作回歸給鄉鎮市選務中心，有的投開票所主任管理員，竟然不知道開票時可以錄影，屏東更有投開票所，發生多領票或少領票的情況，種種選務亂象，中選會應該全盤檢討。

曾銘宗也說，國民黨團也會針對開票的SOP做出提案，必須更清楚明確的取信社會大眾，要求各投開票所開票直播，才有公信力，希望2024的選舉就可以開始實施。