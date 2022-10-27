夢幻職場的特點是什麼？台灣投資型保險領導品牌安聯人壽致力打造多元平等的友善環境，鼓勵員工發聲，激勵員工持續投入熱情的最佳職場有成，不但早於今年6月份以員工調查信任指標評選高分，取得由全球職場文化領域的權威研究機構威卓越職場所頒發之「2022卓越職場認證」（Great Place to Work－Certified），更再獲卓越職場R評選頒發「台灣最佳職場」（Best Workplace），顯示儘管過去一年全球企業面臨不少挑戰，安聯在保障員工安全的前提下率先實踐遠距和混合辦公，並持續耕耘職場包容性與平等、重視員工發展等積極作為，為員工與企業之間創造出高度信任，深獲卓越職場的評鑑肯定。

「2022台灣最佳職場」（Best Workplace）榜單由卓越職場進行的獨立員工信任調查得出，獨特的評估方式採用了包括信譽、尊重、公平、榮譽感及友情等五個信任面向的綜和數據結果。安聯人壽總經理林順才表示，「在應對疫情所帶來的挑戰中，安聯十分注重組織敏捷性，能在特殊時期得到這份榮譽讓我們感到欣喜和自豪。這項殊榮證明了我們公司整體為了堅持合作、創新及包容的企業文化所做的努力，而這一切都是因為我們的員工，才能讓安聯成為一個真正卓越的職場。安聯除了致力提升員工工作體驗，亦積極提升員工歸屬感及參與度，透過打造多樣性和包容性的職場環境，增進互信、賦能員工，讓員工在『自我實現』的同時發揮所長，為企業和社會創造價值，高達92％員工稱他們會十分自豪地告訴別人自己在安聯工作。」

卓越職場專門表揚能夠實踐優秀職場文化的企業，用以鼓勵全球企業創造更加友善、理想的工作環境。安聯人壽人力資源部林惠真副總經理進一步指出，「我們非常感謝同仁們對於公司的肯定，安聯重視每位員工，除了專業能力培養外，身心靈健康更是關注的重點。面對疫情持續不斷帶來的挑戰，我們除了聚焦於克服遠端工作帶來的心理及合作方面的挑戰，確保員工維持工作的參與感，並提供員工協助方案（Employee Assistance Programs），協助員工在後疫情時代調適自己的壓力。另外，因應疫情也調整了在家工作的機制，讓員工健康更多了一分保障外，也讓員工更能掌握生活與工作間平衡的主動權，分別有多達96％及94％員工認同公司鼓勵休假及支持其取得工作與生活平衡。」