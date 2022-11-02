隨著各國政府大力推動減碳政策，對於包括電動車、乾淨能源、儲能設備等補助不遺餘力，相關投資機會近年同樣受到市場青睞。華南永昌投信指出，投資人正面對較為險峻的市場環境，加上市面上關於減碳題材產品琳瑯滿目，建議投資人可就產業趨勢評估，從指數基金著手，追蹤優質碳中和產業指數，採取被動投資方式參與長期收益機會。

華南永昌投信指出，「華南永昌全球碳中和趨勢指數基金」為「華南永昌環境永續傘型基金」其中一檔子基金，針對全球減碳趨勢特別與ICE洲際交易所合作，追蹤由ICE洲際交易所所編製的「ICE FACTSET全球碳中和趨勢指數」，針對碳中和產業鏈布局，包括乾淨能源、綠色交通、儲能設備及汙染管理等，看好減碳需求爆發，緊抓產業轉型機會，布局全球相關企業發展。

「ICE FACTSET全球碳中和趨勢指數」由ICE洲際交易所所編製及維護，指數自五大碳中和產業鏈中，針對市值、成交量以及營收等，從每一產業鏈精選10檔，共組成50檔個股重點布局，再透過企業碳排強度、市值綜合考量，依序決定投資權重，不僅為投資人捕捉減碳趨勢企業，更從中選出指標企業，讓投資規劃更為穩健。

面對波動市場，華南永昌全球碳中和趨勢指數基金經理人蔣松原建議，透過指數基金布局，參考價值投資心法，在評估股票價格之外，更應該著眼企業價值，比如企業的基本面、產業的未來性、政策的支持度等做為參考依據，無須在意短線的價格波動，關鍵在於長期持有的獲利目標是否合乎預期，因此在於選擇投資標的上更需慎選優質標的，才能建構致勝投資術。