受制塑化報價趨緩盤整走勢，台聚集團10月營收僅亞聚因產能回復、EAV相對走堅支撐，逆勢增長。亞聚（1308）10月營收8.8億元，月增14.43％，年減6.74％；前10月營收81.91億元，年增7.85％，為集團目前整體營收仍力保正成長唯一企業。

此外，台聚（1304）也在EVA支撐舒壓，10月營收50.68億元，月減5.97％，年減24.73％；前10月營收563.59億元，年減4.71％。

華夏（1305）、台達化（1309）則因PVC、ABS及PS跌勢放大，10月營收10.86億元、13億元，月減11.9％、13.15％，並較去年同期衰退47.93％、29.82％。

華夏前10月營收152.17億元，年減11.45％。台達化前10月營收155.38億元，年減10.25％。

今年全球PE（聚乙烯）有603萬噸投產，增速6.58％；其中，大陸PE投產預計295萬噸，增量11.29％，而需求增速預計放緩，供應壓力相對較大。

台聚表示，PE在全球通膨、升息干擾下，市場需求持續低迷，價格競爭激烈，銷量短期難以突破；將持續推廣高性能EVA產品，提升HD（高密度）、LLD（線性低密度）產品品質，開拓高端市場客群。

EVA應用於發泡鞋材、光伏膠膜、電線電纜、熱熔膠、塗覆料及農膜等領域。大陸、韓國EVA新產投放，甚至地緣政治紛擾引發區域性戰爭，使供需變數及市場不確定性增加。所幸，淨零排放議題及能源轉型趨勢，各國積極推動綠能政策，可望支撐太陽能電池封裝膜長期需求展望。

亞聚今年LDPE（低密度聚乙烯）、EVA銷售目標約13.6萬噸；期望透過提升產品品質、生產穩定度及強化銷售管道等多方位措施提高客戶滿意度，配合市場趨勢靈活調適產品組合。