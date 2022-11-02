新穎（6810)開拓DNlite-IVD103檢測試劑馬不停蹄！董事長曾錙翎表示，全球腎臟醫學界的年度盛宴—美國腎臟醫學年會（American Society of Nephrology，簡稱 ASN），北榮總腎臟科醫師將在此年會發表使用該公司DNlite-IVD103檢測試劑所做的研究成果。

另外，新穎透過海外參展效益陸續顯現，未來營運展望樂觀。

北榮指出，在三百餘例的檢體中顯示，DNlite-IVD103不僅較現行的尿蛋白更能診斷慢性腎病變的嚴重程度，甚至可以用來診斷腎間質纖維化（tubulointerstitial fibrosis, TIF）的嚴重程度，未來有機會以非侵入式的尿液檢測取代侵入式的腎穿刺來追蹤腎組織的病理變化。此一突破性發現，可能開啟未來腎病在篩檢、治療與照護的全新模式。

北榮醫師發表的臨床研究，是DNlite-IVD103繼9月底於地中海腎臟學會年會（MKS 2022）獲克羅埃西亞醫檢界權威教授，發表可有效預測與監控一型糖尿病腎病變風險後，再次擴大其臨床應用範圍。

曾錙翎指出，DNlite-IVD103迄今已完成超過2,000位病患檢體的臨床研究，適應症涵蓋一型及二型糖尿病腎病變管理、急性腎病變早期預測監控、腎移植病患腎衰竭預測監控等，未來隨著越來越多的獨立研究出現，將會提升DNlite-IVD103在臨床情境的實用性，逐步擴大應用市場並建立應用標準，進而有機會成為腎病預防與照顧的醫療指引。

曾錙翎表示，透過海外參展，新穎在MKS年會後，也順利接獲數筆當地代理商訂單。另外，前次的歐洲商務拓展亦有進展。尤其在荷蘭當地得知該國的長期照護保險制度已由治療轉向預防，加上當地的基礎醫檢架構完善，收檢中心林立且物流便利，非常適合DNlite-IVD103的發展，透過代理商的安排也順利與最大的私人保險公司進行接觸，將以在荷蘭進行的糖尿病腎病變、腎移植病患預後監控等二項長期追蹤研究資料，爭取將DNlite-IVD103直接納入全民篩檢計畫項目。隨著DNlite-IVD103的市場潛力持續受到關注，公司對未來營運展望抱持樂觀。