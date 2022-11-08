南寶（4766）因運動品牌客戶庫存回升，下單速度放緩，10月營收18.64億元，月減6.4％，惟去年受越南疫情影響基期低，年增率為25.8％；前10月營收182.91億元，年成長25.4％，已超越歷年全年營收。樂觀看待今年營收成長動能，再創新高。

南寶表示，鞋材接著劑業務在所有產品線當中成長動能仍最強，第四季起需求將逐漸回歸正常水準，持續觀察客戶與終端需求狀況。其他消費產品、工業與科技產業用接著劑雖面對全球消費市場景氣及經濟活動預期將放緩，擬透過持續耕耘新產品與應用，力拼持續成長。

強化利基能量，南寶持續拓展接著劑產品應用領域，聚焦在市場規模大並具有良好的潛在成長機會的產業，如電子、軟性包裝材料等。另，投入資源，重視ESG及研發綠色產品，目標2050年達到碳中和。

其中，化學品管理，目標2030年減少50％高關注化學品項及使用量，並積極找尋其他原料替代方案如無甲醛／無壬基酚／無硼酸等配方設計。