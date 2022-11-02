專業光學鏡片模具及金屬零組件廠伯特光（6859）2日舉辦上櫃前業績發表會，該公司主要業務和產品包括智慧型手機、VR/AR、車用等精密光學鏡頭鏡片之模具和光學產品用之精密金屬零組件；在智慧型手機鏡頭產品躍進、VR/AR需求帶動、車載鏡頭需求漸趨浮現之下，後續營運及成長動能樂觀。

光學產業具高度客製化、高技術度密集性，伯特光指出，模具的品質優劣與所生產的鏡片良率密切相關，更會影響客戶的生產成本與交貨期程；在各式鏡頭產品追求高畫素、輕薄化的趨勢下，光學鏡片品質規格提高，多層鏡片堆疊的光軸同心度要求相對嚴格，都是國際大廠選擇合作廠商、交付訂單時要評估的關鍵指標。

伯特光以生產金屬件及模具起家，七、八年前起開始切入塑膠鏡片模具，目前手機鏡片模具仍為主要營收來源，惟每款手機的鏡頭鏡片都需要客製的模具來生產，每個模具在使用一段時間後，模具的精度會有磨耗、模座容易變形，造成生產鏡片的良率就會逐漸降低、需下機保養維修、甚至汰換，伯特光具備技術專精的研發人員，能配合客戶快速開發新產品所需模具，加上高品質加工技術、高量測技術與設備，配合提供定期維修服務，讓客戶的生產及產品交期更為可靠，是吸引國內外知名光學鏡頭大廠合作的主因。

伯特光在2021年到2022年上半年各類產品應用佔比，手機從57％成長到63％，相機持平，維持在21％，VR/AR從2％成長到6％。

工研院產業科技國際策略發展所推估，2022年全球智慧型手機市場規模近14.19億支，年成長約3％，2023及2024年可達14.69及14.98億支。另一方面，市場產業分析研究機構TrendForce預估，今年VR/AR裝置出貨量合計上看1202萬臺，年成長率26.4％，全球VR應用內容市場規模2025年可達83.1億美元，年複合成長率達40％。

隨著小尺寸鏡頭終端產品越來越多樣化，不僅手機配備的鏡頭數有增加的趨勢，伯特光看好未來隨著大數據應用、物聯網、生物識別、機器視覺等科技的應用，伴隨VR/AR、醫療儀器、車用安全輔助系統等終端市場所需的鏡頭，將使光學產業邁入新的成長期，伯特光所具備的模具高精度加工能力，是拓展市場的最佳優勢。