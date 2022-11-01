由上海商銀統籌主辦國內印刷電路板PCB專業廠商、定穎投控子公司定穎電子（黃石）公司3年期6,000萬美元永續連結銀團貸款，成功完成募集，這筆銀團貸款，依據全球永續性報告書協會（GRI）所出版的永續性報告準則，將定穎電子（黃石）永續連結相關指標，納入銀團貸款條件設計，鼓勵客戶達成ESG目標。

上海商銀表示，這次銀團規劃貸款條件加入ESG檢核指標，包含減少溫室氣體排放強度、減少單位營收耗水量，以每年定穎投控經第三方專業機構認證的永續報告書為檢核基礎，若指標達成即可享受利率減碼優惠。期透過該行的力量，為顧客提供永續行動的資金，成為客戶邁向永續發展的最佳夥伴。

定穎投控集團成立迄今逾34年，為國內專業印刷電路板PCB大廠，該公司遵循金管會發布的公司治理藍圖，並在公司治理評鑑中，連續六年榮獲上市公司前5%的佳績。

定穎電子（黃石）為台灣母公司定穎投資控股於大陸的子公司，為集團中長期規劃的PCB汽車板主要生產基地，全廠區高度智慧化及自動化，二廠一期已於今年第三季量產，為集團營收成長的主要動能。

上海商銀指出，該行近年來積極響應環境、社會與公司治理（ESG）永續發展，致力營造綠色金融生態圈、拓展太陽能電廠貸款、參與風力發電融資、支持再生能源產業發展外，也全力衝刺電動車產業，支持製造業連結永續指標發展與環境改善，發揮金融影響力。並提供永續連結貸款，導引低碳轉型，提高綠色投融成長力度與比重，加強與國際倡議連結，成為國際赤道原則協會會員。

尤其導入綠電再生能源，通過ISO職業安全衛生與與環境管理認證，並配合金管會「上市櫃公司永續發展路徑圖」及「綠色金融行動方案3.0」。上海商銀因此連續三年獲納入台灣就業99指數成分股，及連續四年獲納入台灣高薪酬100指數成分股，均為該行積極履行企業社會責任的成果表現。