嘉義市長黃敏惠（右二）、立委王美惠（右）等人共同為新盧山橋剪綵。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠（右二）、立委王美惠（右）等人手拉手走新盧山橋，歡慶新橋通車。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠與嘉邑行善團喜迎新盧山橋通車。（廖素慧攝）

新盧山橋有人行步道。（廖素慧攝）

陪伴大家40年的舊盧山橋將退役，預定12月拆除。（廖素慧攝）

橫跨牛稠溪、連接嘉義縣市的盧山橋3日通車，新橋長205公尺、寬21.4公尺，拱肋最高34公尺，是全台灣鋼拱橋單跨第2長度橋梁，耗資7億5000萬元，橋面人車分離，有4線車道，外側有1.5公尺人行步道及6處觀景台，市長黃敏惠表示，新盧山橋將帶動地方觀光成為新亮點。

新盧山橋由中央補助5億5464萬元，市府自籌 1億2536萬元，嘉義市嘉邑行善團捐贈7000萬元，工程導入設計，實踐城市美學，新盧山橋融合「圓林仔社區」油桐花意象，純白、鵝黃、橘紅交疊配色，有視覺景觀性、地標性。

2020年11月5日開工，施工2年完工，3日開放通車，嘉義市長黃敏惠、立法委員王美惠、內政部營建署南區工程處長吳瑞安、行善團理事長徐文志、多位議員及當地87歲耆老詹德輝共同剪綵。

黃敏惠表示，舊盧山橋連結嘉義縣市40年，道路90度轉彎，常發生事故，且底部較低，颱風雨量大會淹過橋面，常是第1個封橋防洪的橋梁，新橋完工通車，截彎取直，「橋安、路安、人平安」，這是地方指標性重大工程，感謝營建署、議會及嘉邑行善團支持，新橋還有人行空間、觀景台，可兼顧地方觀光。

王美惠表示，當地每遇颱風、大雨常會淹水，感謝市府與中央看到地方的問題及需求，新橋蓋好，為民眾解決水患、交通安全問題。

徐文志表示，行善團與公部門合作，支持市府經費，4、5月可從新盧山橋看到圓林仔的油桐花美景，這是嘉義市重要的地標。

市府工務處長蘇文崎說，新盧山橋即起開放2個車道通行，新橋與路面周邊的介面相關工程繼續施工，舊橋僅供當地居民通行，等介面工程完成後，預估12月拆除舊橋。

蘇文崎指出，東義路及盧山橋一併改善，橋梁於河道內不落墩，提升梁底高度，道路拓寬，截彎取直，道路排水設計，堤防缺口封閉，市府施工期間安全落實職安管理，榮獲「優良工程金安獎」全國工程類E組第1名「優等」肯定。