藻礁公投推動聯盟昨赴桃市府陳情，要求桃園市長鄭文燦兌現「畫設大潭藻礁保護區」承諾，市府昨發聲明回應，已積極保護大潭藻礁。聯盟今痛罵，畫保護區支票跳票，鄭文燦選前選後2張臉。市府則重申，鄭文燦去年為宣示保護藻礁決心，畫保護區須先有科學數據，才能依法進行申請、審議與公告等程序，明年調查報告完成後，將3方協調畫設內容，再依程序完成公告。

對於環團質疑承諾跳票，桃市府指出，鄭文燦去年公投前說要畫設大潭藻礁保護區，是對外宣示保護藻礁決心，畫設保護區必須先有科學數據，再依法進行申請、審議及公告等程序，故市府在公投前即投入約2000萬元預算，分別委託中興大學、中央大學及台灣海洋大學執行觀新、大潭及白玉藻礁的物理、化學、生態環境調查作業。

市府說明，目前調查進行中，明年初等科學調查報告出爐，將盡速召開專家諮詢會議，經專家委員充分討論後做出建議，確定保護區畫設方式、範圍及保護標的。

市府強調，因大潭藻礁土地範圍為中油公司所有，海洋委員會海洋保育署為海域野生動物保育法主管機關，待明年調查報告完成後，市府將進行3方協調畫設內容，再依相關法制程序完成保護區畫設公告。