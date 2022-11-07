民進黨高雄市議員林智鴻、李雅慧等人，昨（6）日與數位高雄高中生、大學生召開記者會，指控國民黨高雄市長候選人柯志恩過去擔任淡江大學學務長時，曾主導修改限制學生帶記者入校的相關規定，是在箝制言論自由。不過國民黨台北市前議員羅智強今日爆料，這些所謂的學生，有幾人是陳其邁市府青年事務委員會的青年委員，酸陳其邁找青年委員當打手，自己躲在幕後當黑手，真的是暖男。

羅智強今日在臉書表示，有一群高雄在地學生揭露柯志恩擔任淡大學務長的「惡行」，稱柯禁止媒體進入校園，隨後民進黨民代就馬上出來聲援，但卻遭柯辦打臉，媒體只要依據規定申請即可入校。

「我就問，規定非教職員生，需申請換證才能入校，這是侵害言論自由，還是守護校園安全？」羅智強指出，這些所謂的高雄學生其實就只有3人，且如果真的是剛好很重視7年前發生的事情就算了，他不論立場都會願意給年輕人的勇氣一個讚，但卻被他發現，這3人中竟有2位是陳其邁市府青年事務委員會的青年委員！

羅智強預言，經他爆料後，高雄市府很快就會出面稱「青年委員是獨立的，一切行為與市府無關，盼望外界勿捕風捉影」，接著又會有一群人說「青年有自主性，絕對是獨立自主，沒有受政黨指揮」等，狂酸「一切只是剛好，都是剛好，都是羅智強抹黑，民進黨、陳其邁的『剛好』就是這麼樸實無華且無恥！」

羅智強怒批，若媒體需申請入校都能打，那總統蔡英文長達600多天不讓媒體提問，陳其邁是否也應該砲轟才對，「有這麼尊重媒體、愛護新聞自由的總統，不知道地下有知的鄭南榕，作何感想？」

面對相關指控，柯志恩昨日強調相關規定早在1997年時就已被寫入淡江大學校規，且主責單位是總務處，為了維護校園安全，媒體要進入需先進行申請，因此從頭到尾都沒有所謂的「學務長修法」，不清楚綠營批評緣由在哪。