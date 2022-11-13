秋鬥大遊行已餘30年，去年11月13日民間團體於秋鬥前進行為期1個月的下鄉行腳，用雙腳強調「反獨裁、護民主、拼公投」，以對抗執政黨的獨裁黨意。今(13)日為秋鬥行腳滿周年，主要參與人士接受本報專訪指出，這1年來從高端疫苗到選舉，民進黨政府更加黨國不分，儼然已成極權國家，民眾不滿的情緒將在月底選舉宣洩出來。

秋鬥前發言人李建誠表示，秋鬥行腳滿周年，但是民進黨政府不顧民意、獨裁專斷變本加厲，整個國家已經嚴重偏斜，去年公投政府違反行政中立，全部偏斜歪曲的宣傳，把公投的公共議題抹得髒亂不堪，今年從高端疫苗的黑箱、防疫措施等更是誇張沒有底線。

李建誠指出，這次九合一選舉民進黨一樣在潑髒水抹黑，不講國家治理，完全在用側翼網軍打壓異己，但這次地方選舉看起來有很多對民進黨不滿的力量和聲音正集結起來，執政黨鴨霸的氣焰需要被壓抑，需要被民意制衡，否則人民只會過得更慘，畢竟現在官員的傲慢完全和極權國家沒有兩樣。

秋鬥前總召黃德北指出，這1年來不只高端疫苗的黑箱作業慢慢被各界揭露，蔡英文總統更不惜激化兩岸讓中美交惡，藉此來鞏固她在台灣的統治。今年秋鬥以摩托車遊行方式從台北到高雄，意思就是要「逆風而行、反思民主」，希望集結當今台灣社會還敢批判民進黨的團體和政治人士，串連不怕被側翼打壓或圍剿的人，雖然效果相當有限，但明年還會這麼做。

醫師蘇偉碩表示，執政黨已經是全面黑道化、原形畢露，以前只是做，現在連講話口氣都不演了，行政院長蘇貞昌和其他部會首長都是這樣，連警界高層和黑道往來都被曝光，這樣基層該如何辦案和維護治安？很多台面下的黑幕是海面下的廣大冰山，但如果我們不反抗，台灣會沉淪得更快。