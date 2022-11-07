由桃園市政府提供土地、台電及中油公司補助工程經費、國立台灣海洋大學負責規劃及興建的「藻礁暨海洋生態館」7日開工動土，蔡英文總統與會提到，去年三接公投讓政府思考並推出外推方案，讓藻礁保護更好同時兼顧能源穩定與產業發展，她要請經濟部監督中油公司除要履行三接工程環評承諾，也要善用10億元藻礁生態保育基金，讓在地藻礁生態、棲地復育都能做的更好。

海大觀音校區位於桃園市觀音區觀塘段30及39地號，總面積6.08公頃，為桃園市政府以無償撥用方式供海大使用，市府也與海大、台電及中油公司共同簽署「藻礁暨海洋生態館」興建營運合作意向書，催生全國首座藻礁暨海洋生態館，攜手推動藻礁生態保育、復育及落實環境教育。

蔡英文總統說，海大海洋藻礁生態館動土是一件很有意義的事情，不只是一項建設的啟動，更代表一個新的合作模式，三接跟大潭電廠用電讓藻礁保育受到社會關注，要特別謝謝海洋大學以學術的高度包括海洋研究、海洋工程和專業一起協助桃園藻礁和海洋生態的保育，她樂見也期待未來國營事業或政府重大工程都能像生態館一樣，和更多學術單位一起合作，用專業及最新資訊做好環境與建設的平衡，讓人類生活跟自然環境可以平衡雙贏。

「藻礁暨海洋生態館」為海大觀音校區第一期工程，總經費超過1.9億元，由台電及中油公司分別補助6000萬元，其餘款項海大自籌，預計2024年完工啟用，盼發揮推廣藻礁及海洋生態保育目的。