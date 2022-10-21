東海大學近年融合AI科技發展藝術創作新領域，21日由客座教授林文海擔任策展人的「藝境 • 異遇—追尋古菱齒象的跨海蹤跡」AVR視覺展，於國立自然科學博物館舉辦開幕式。展覽結合VR、AR、AI和裝置藝術，搭載5G即時GPS定位與虛擬互動，讓科博館典藏的古菱齒象復活，並漫步在東海大學校園內，與觀眾異地相遇。

由東海大學創藝學院客座教授林文海所領軍的「藝境‧異遇」計畫，以數位科技為背景，結合國立自然科學博物館實體空間與線上蒐藏庫等豐富典藏資源，提出VR、AR科技結合的跨域展示方案，並獲得文化部「推動博物館及藝術5G科技跨域應用計畫」最高額獎勵776萬元。21日上午的開幕式包括東海大學校長張國恩、學務長龍鳳娣、雲創學院院長兼AI中心主任羅文聰、創藝學院教授暨計畫執行設計總監陳國輝，以及科博館館長焦傳金、主任秘書葉慶隆、科學發展傳播中心研發長張鈞翔等人皆出席剪綵。

東海大學與科博館共同合作，讓館藏結合藝術創新展出。(照片/東海大學提供)

東海大學校長張國恩表示，本次展覽由校內創藝學院與工學院聯手，運用人文藝術的美學與當代的數位科技跨領域交流，結合5G快速傳輸、高流量與多連結的資源技術，實現實體與虛擬世界之間的比對與轉換，對於強化校園創意設計人才的育成，與推進學用合一的理念，有遠大的幫助。張國恩說，透過展出也能看到藝術家與科技人，在AI時代發揮更多的創作能量，為台灣在AI+ART的領域開創新局面。

透過光雕空間與錯位藝術交織而成的古菱齒象。(照片/東海大學提供)

國立自然科學博物館館長焦傳金指出，古菱齒象骨架是經由一系列的研究與比對分析，將原先零散、殘缺的古象化石重新組裝、復原，再經過鑄模、翻製及裝架等繁複工序，耗時近3年才完成。焦傳金說，科博館投入展場數位服務多年，持續發展AR、VR、機器人等創新科技體驗，本次特展不僅貼近科技趨勢，也與校園深入交流，期待更多學生發揮所學與產業接軌。

策展人林文海表示，本次由東海大學與科博館密切合作，跨域整合藝術文化、科技、教育等三向度，結合「藝境」所呈現的「現場」線下展覽，與「異遇」呈現的元宇宙概念線上虛擬互動策展。不僅將古菱齒象透過光雕空間與錯位藝術的交織，展現創意設計與藝術的底蘊，更讓古菱齒象復活，漫步於龍蟠大草原、浩瀚星空以及東海大學校園內，以場所的轉換與群眾異地相遇。

「藝境‧異遇」 透過AR科技讓小象與觀眾互動，並帶領走進科博館展場。(照片/東海大學提供)

科博館科學發展傳播中心研發長張鈞翔為古菱齒象研究領域專家，同時也是東海大學校友，他說，本次展出的化石很多是由他出海打撈而來的，若非林文海提出藝術結合5G科技展示的概念，這些館藏恐怕仍只是收藏在館內單純作為研究之用。他很開心研究領域可以和母校的計畫結合，並且能讓更多民眾走入科博館認識古菱齒象、認識東海大學。

林文海說，觀眾可使用指定APP掃描古菱齒象的展板，跟著擴增實境(AR)中的幼象抵達特展入口，展場也設計了融入古菱齒象的各部位，進入參觀就像是踏入古象身體，場域內的實體標本也可透過AR掃描技術，呈現標本互動3D影像與對應說明，讓觀眾身歷其境。