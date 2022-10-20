衛生福利部中央健康保險署今年以「科技消除C肝 健保永續台灣」專案影片，榮膺「2022第6屆資誠永續影響力獎–社會創新組銅獎」殊榮。影片中展現健保運用數位科技建置健保醫療資訊雲端查詢系統，並積極支持C型肝炎新藥全面給付，決心於2025年消除C型肝炎，響應聯合國永續發展目標。

「資誠永續影響力獎」由資誠永續發展服務公司及坎城國際創意節臺灣官方代表共同主辦，以「善用故事力，創造影響力」為核心理念，透過影片展現解決永續議題、帶來改變、產生社會正面影響力，並呼應全球永續發展目標。主辦單位表示，健保署自政府、社會企業等共20組參與單位中脫穎而出，更連續2年獲獎，運用雲端數位科技消除C型肝炎的成效獲肯定。

台灣C型肝炎盛行率約2~4％，高於東亞鄰近國家，健保署配合2025年消除C型肝炎政策，運用數位科技建置健保醫療資訊雲端查詢系統，在系統內新增「B、C肝炎專區」，彙整C型肝炎病患跨院所的就醫、用藥及檢驗檢查資料，讓醫師能快速、有效掌握C型肝炎病患治療狀況，使C型肝炎治療不中斷。

根據健保署統計，醫療院所利用健保雲端查詢系統的比率高達97％，平均每月有3.5千萬的查詢人次。截至今年8月，有1.3萬醫事人員使用新設置「B、C肝炎專區」，總查詢次數為167萬人次。

健保署將C肝全口服新藥納入給付並逐步放寬用藥條件，截至今年7月底，參與口服新藥院所達1083家，已完成22萬人治療，成功治療比例高達98.4％。因應近2年新冠肺炎疫情，健保署也推出虛擬健保卡，讓不便親自就醫的民眾可以獲得必要醫療服務，民眾亦可透過健康存摺APP做自我健康管理。

健保署長李伯璋表示，健保署消除C型肝炎政策，響應聯合國「健康與福祉」、「減少不平等」及「發展多元夥伴關係」永續發展目標（SDGs），結合數位科技及新醫療科技，成功控制C型肝炎，期望台灣經驗提供世界參考，未來健保署將善用醫療資源，邁向永續經營，守護全台灣2300萬國民的健康。