東海大學公益慈善與社會服務教育硏究中心結合校內資源，針對公益慈善與社會服務相關議題進行跨科系和跨領域的合作，日前接受台中市社會局委託，於東海大學茂榜廳舉辦「111年台中市強化社會安全網研討會」，超過250名社會安全網絡的產官學實務工作者齊聚，共同探討當前社會安全網四大策略及跨部門協調整合經驗與方向。

為建構更綿密的社會安全網，積極培育社安網專業人才並擴大社區服務，台中市政府社會局委託東海大學公益慈善與社會服務教育硏究中心於東海茂榜廳舉辦「111年台中市強化社會安全網研討會」，包括衛福部社會及家庭署長簡慧娟、台中市社會局長彭懷真、東海大學副校長劉正、學務長龍鳳娣、公益慈善與社會服務教育硏究中心主任王篤強及中彰投苗社會局處人員等，超過250名社會安全網絡實務工作者和大專院校師生共同參與交流經驗。

本次研討會邀請超過250名社會安全網絡實務工作者和大專院校師生共同參與交流經驗。(照片/東海大學提供)

台中市社會局長彭懷真表示，去年社會局至6所大學巡迴座談推廣社安網計畫，今年更進一步委託東海大學規劃研討會，讓實務工作者、大專師生以及衛福部、中部地區社政機關主管，討論政策推動現況，並邀請各領域專家學者發表主題涵蓋積極性的脫貧政策、個案服務的轉銜合作、改善精神疾病與藥酒癮的工作方法等學術論文。同時，彭懷真也鼓勵在場大學生，畢業後能善用所學，投入社安網的行列，促進社會共好。

台中市社會局長彭懷真。(照片/東海大學提供)

東海大學副校長劉正指出，面對層出不窮的社會案件，為善盡大學社會責任，並與學校長期推動的社會、經濟、文化、生態四大永續發展目標結合，2018年東海社會科學院成立「公益慈善與社會服務教育硏究中心」，整合社科院內外的資源，透過各界交流訪學、研究合作與教育培訓等活動，進行跨科系和跨領域的合作。劉正說，由大學教育系統的自我更新、思辨和創新為起點，積極培育社會實務工作與社安領域專業人才，也強化USR在社會中的作用。

研討會邀請衛福部社家署長簡慧娟介紹社會安全網第二期計畫內容，苗栗縣社會處副處長張國棟、南投縣政府社會及勞動處長林志忠、彰化縣社會處科長陳淑芬以及台中市社會局長彭懷真分享各地區社會福利及安全網絡的重點和特色。此外，由參與社安網執行的學者，針對「擴增家庭服務資源，提供可近性服務」、「優化保護服務輸送，提升風險控管」、「強化精神疾病及自殺防治服務，精進前端預防及危機處理機制」和「強化部會網絡資源布建，拓展公私協力服務」等社安網四項策略，就實務經驗帶領研討並分場進行論文發表。透過產官學三者合一的激盪，建構未來更綿密的社安網絡。