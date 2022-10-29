圖為無人機干擾槍。（示意圖/資料照/季志翔攝）

國民黨主席朱立倫昨(28日)晚間從金門飛往台中，原本要為台中市長盧秀燕站台，未料當飛機正準備降落台中機場時，卻遇到空拍機闖入機場空域，導致機場正常起降受到影響，未趕上造勢活動。台中市刑大今(29日)表示，活動開始前發現2部空拍機，經本大隊人員干擾返航離場，至活動結束未再發現空拍機。

朱立倫昨在臉書說明，飛機在空中盤旋一小時才降落，延誤了一小時才抵達，無法參加造勢活動，感到抱歉。但他也說，其實同機的旅客及空服人員都很辛苦，大家也對無人機干擾空域甚至影響飛安感到氣憤，認為政府應該強力執法以確保空安；同時他也曬出一段從高空看台中夜景影片。盧秀燕也現身回應指出，「主席辛苦了，到處奔波。也謝謝分享台中的美」。

對於此事，刑大指出，為了人員安全起見，因此僅用訊號干擾，要求空拍機循著原飛行路線強制返回操作者所在位置，不予以強迫在現場降落，以免誤傷民眾