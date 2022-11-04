澎湖連日多起重大傷亡車禍，3日深夜在機場附近的隘門社區道路，又發生一起轎車翻覆的意外，車上3名女子中有一女子到院前心肺功能停止OHCA，另2人受傷，傷者分由湖西分隊、龍門港務消防分隊救護車送往三軍總醫院澎湖分院急救。

澎湖縣消防局表示，一輛自小客車3日晚上10時37分，在湖西鄉縣道204線隘門段（168民宿前）翻覆於路旁，車上2大1小共3人，其中年僅4歲的小孩自行脫困，2名大人受困卡在翻覆的車內。

消防局獲報後，立即派遣湖西分隊消防及救護車共3車5人前往搶救，並請龍門港務消防分隊支援救護車1車2人，現場由分隊長王思源指揮搶救。勤務人員準備破壞器材，先將自小客車前車門破壞，於22時55分自前座攙扶出1名意識清醒之傷者(林姓女性，26歲)。

後續再以長背板固定另洪性傷者(女性、29歲)，並於22時58分順利將其救出。傷者共計3人，分由湖西分隊及龍門港務消防分隊救護車送往三軍總醫院澎湖分院。據報傷者3人，均住湖西鄉龍門村，其中洪姓傷者救出時呈OHCA狀態，林姓傷者意識清醒，無明顯外傷，4歲洪姓女童意識清醒，無明顯外傷。