俄烏戰爭未歇，過去兩個月來，俄羅斯軍隊一直透過伊朗生產的Shahed-136自殺式無人機襲擊烏克蘭的關鍵設施，但近期根據研究人員的調查，發現許多無人機零件都是由大陸生產的山寨品，還包括歐美製造的零件。

Business insider報導，美國華府智庫科學暨國際安全研究所（Institute for Science and International Security）指出，Shahed-136自殺式無人機使用北京飛行控制系統公司MicroPilot製造的發動機，而這台發動機的設計是源自於德國企業Limbach Flugmotoren所設計的副本。

此外，伊朗也根據這些零件設計出自己的零件，例如一台在伊朗國內生產的發動機，被發現設計是源自於北京MicroPilot公司，而最初的設計則是由英國企業所完成的。

研究人員在報告中表示，「即使這些無人機是由伊朗製造，但大陸在裡面的角色比先前預期的更重要，看來大陸企業持續向伊朗提供山寨品，進而生產作戰用的無人機。」

不過，研究人員也在Shahed-136與另一無人機Mohajer-6上發現由歐洲及美國製造的零件，這些零件通常被用來操縱、驅動這些重要武器，研究員Spencer Faragasso說，「這突顯海關、企業及政府在監督軍工企業上需要做更大的努力與調查。」

Spencer Faragasso強調，「如果發現伊朗跟西方的供應商有所聯繫，當局需要有系統地公開伊朗的採購網路、貿易公司、經銷商及運輸商的資訊，確實掌握整體的狀況。」