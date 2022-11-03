美國以國安為由大舉限制大陸先進晶片的發展，未獲得許可證的美國公民、企業及組織不得協助大陸生產或研發半導體，此舉將重擊大陸推動技術進步，但有專家認為，制裁對美國本土企業的影響更大，若美國與大陸完全脫鉤，全球晶片業都會受到衝擊，不僅經濟難以復甦，半導體價格也會大漲。

美國強力制裁，導致大陸超級電腦、人工智慧及軍事等關鍵領域的半導體發展受到影響，但市場分析機構Seeking Alpha認為，制裁對大陸晶片業的衝擊，會比市場預期的還要小，主要原因在於，這些先進晶片在大陸廠商中佔很小的比例，未來他們有望擴大成熟製程的產量，也會全心發展自給自足。

反觀，他們認為，美國此舉對自己家企業的傷害會比大陸廠商還要大，包括輝達、超微、設備商Lam Research及應用材料都將蒙受損失，如果未來制裁不斷擴大，美國半導體供應鏈的損失會持續攀升。

波士頓諮詢集團（BCG）曾估算，如果美國完全禁止半導體企業與大陸交流，到了2025年，美國將失去18%的市佔率和37%的收入，甚至會損失1.5萬至4萬個美國高科技產業的工作。

此外，若美國完全與大陸半導體脫鉤，將會擾亂全球供應鏈，使經濟復甦更加困難，且隨著半導體從全球化轉向自給自足，半導體的價格將會上漲，美國半導體行業協會（SIA）曾計算，全球消費成本將因此升高，價格會漲35至65%左右。

儘管如此，Seeking Alpha認為，半導體製造商是所有數位經濟的支柱與基礎，隨著科技不斷進步，晶片需求只會不斷增加，無論大陸與美國如何解決當前的緊張局勢，該行業的低估值創造了十年一次的買入機會。