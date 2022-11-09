拜登以維護國安、外交政策為由，發動制裁大陸晶片業，鎖定超級電腦、人工智慧及軍事等先進晶片領域，掐斷大陸高科技技術的發展，專家分析，美國發動制裁的目的是想將大陸踢出全球供應鏈，但這是一項相當艱鉅的任務。
美國周刊CSMonitor報導，美國制裁的範圍相當廣泛，甚至限制美國人、美國企業與組織在取得許可證之前，不得協助或參與大陸半導體企業運作，主要是想減少大陸發展先進晶片的機會，並切斷軍民之間的聯繫，衝擊遠遠大於先前只針對特定公司發動制裁的模式。
華府智庫戰略與國際研究中心高級副總裁James Lewis分析，美國最重要的目標不僅是要阻止大陸快速發展，更想讓大陸脫離全球供應鏈，但這是一項相當艱鉅的任務。
智庫美國企業研究所（AEI）學者、書籍晶片戰爭作者Chris Miller則表示，在這種狀況下，半導體將出現多邊供應鏈，大陸的角色會遭到削弱。
Chris Miller補充說明，「我不認為大陸有能力可以突破美國為中心的非官方組織，因為這並不是一件簡單的事，尤其半導體產業重要的國家日本、南韓、台灣及荷蘭都是美國的盟友。」
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